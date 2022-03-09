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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı mı? 1987 yılı gibi olur mu? Kaç gün sürecek?

A Haber
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Giriş: 09.03.2022 11:56
Soğuk hava ve kar yağışı batı bölgelerden bugünyurda giriş yapacak. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da 1987'den bu yana en yoğun kar yağışının görülebileceğini belirtiyor. İstanbul ve Ankara'da kar yağışı hafta boyunca etkili olacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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