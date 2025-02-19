19 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2025 09:34
Geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken, kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Altay kar fırtınası geliyor
"Altay" kar fırtınası geliyor
Atlar buz üzerinde dörtnala
Atlar buz üzerinde dörtnala
İstanbul’a yoğun kar geliyor
İstanbul'a yoğun kar geliyor
Amasya’da karlı yolda zincirleme kazaya 4 araç karıştı!
Amasya’da karlı yolda zincirleme kazaya 4 araç karıştı!
Yangın alarmı çaldı öğrenciler harekete geçti!
Yangın alarmı çaldı öğrenciler harekete geçti!
Benzinle sobayı harlamak isterken bağ evini yaktı!
Benzinle sobayı harlamak isterken bağ evini yaktı!
Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşın kaza anı kamerada
Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşın kaza anı kamerada
Banyoda ölü bulunan garson cinayet kurbanı
Banyoda ölü bulunan garson cinayet kurbanı
Kar yağışının tadını çocuklar çıkarttı!
Kar yağışının tadını çocuklar çıkarttı!
Arnavutköy‘de ağaçlık alanda ceset bulundu!
Arnavutköy‘de ağaçlık alanda ceset bulundu!
Hayvan yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı!
Hayvan yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı!
Daha Fazla Video Göster