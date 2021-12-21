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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

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Giriş: 21.12.2021 16:48
Günlerdir Meteoroloji'den İstanbul için gelen peş peşe uyarılar sonrası bugün beklenen kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda Ümraniye başta olmak üzere, Beykoz, Ataşehir'de Avrupa Yakası'nda Şişli, Mecidiyeköy'de aralıklarla kar etkisini sürdürüyor. Şehrin güney kıyılarında güneşli hava sürerken, kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor.
Şişli’de kar yağışı
Şişli’de kar yağışı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
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