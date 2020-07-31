31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da bayram keyfi! Vatandaşlar ‘Boğaz’ın keyfini çıkartıyor

İstanbul’da bayram keyfi! Vatandaşlar ‘Boğaz’ın keyfini çıkartıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2020 13:55
Güncelleme:31.07.2020 13:56
Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirenlerin alternatiflerinden biri de tekne turu. Boğaz turuna katılanlar eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. A Haber ekibi de “Boğaz Turu”na katılarak vatandaşlara eşlik etti. İşte A Haber muhabiri Pınar Özenç’in vatandaşların nefesini kesen “Boğaz Turu”ndaki izlenimleri…
İstanbul’da bayram keyfi!
İstanbul’da bayram keyfi!
Turizme bayram dopingi!
Turizme bayram dopingi!
236 aranma 101 yıl hapis! Suç makinası...
236 aranma 101 yıl hapis! Suç makinası...
Kurban pazarında ortalık karıştı!
Kurban pazarında ortalık karıştı!
İstanbul'un yaşayan hafızası!
İstanbul'un yaşayan hafızası!
Zamanı tamir etmenin hikayesi!
Zamanı tamir etmenin hikayesi!
İslam aleminde bayram coşkusu!
İslam aleminde bayram coşkusu!
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!
Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!
Bedirhan bebek ve annesi anılıyor!
Bedirhan bebek ve annesi anılıyor!
Kurban kesim alanında yoğunluk!
Kurban kesim alanında yoğunluk!
Şehitliklerde bayram ziyareti!
Şehitliklerde bayram ziyareti!
Daha Fazla Video Göster