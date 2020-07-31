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İstanbul’da bayram keyfi! Vatandaşlar ‘Boğaz’ın keyfini çıkartıyor
Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirenlerin alternatiflerinden biri de tekne turu. Boğaz turuna katılanlar eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. A Haber ekibi de “Boğaz Turu”na katılarak vatandaşlara eşlik etti. İşte A Haber muhabiri Pınar Özenç’in vatandaşların nefesini kesen “Boğaz Turu”ndaki izlenimleri…