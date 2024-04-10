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İstanbul'da bayram coşkusu! Bayramın ilk gününde piknik alanları ilgi görüyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 10.04.2024 15:30
Son dakika haberleri… İstanbul’da bayram coşkusu farklı noktalarda yaşanıyor. İstanbul'da piknik alanlarında bayramı geçirenler de var. Detayları A haber muhabiri Kübra Kılıç Belgrad Ormanı’ndan aktardı.
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Bayramın ilk gününde piknik alanları ilgi görüyor
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