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İstanbul’da başıboş köpekler duran arabayı parçaladı! İşte o anlar

İstanbul’da başıboş köpekler duran arabayı parçaladı! İşte o anlar

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 26.07.2024 14:48
İstanbul’un Bylikdüzü ilçesinde gece yarısı ortaya çıkan sokak köpekleri bir aracı paramparça etti. Park halindeki otomobil bakın ne hale geldi.
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Başıboş köpekler duran arabayı parçaladı!
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