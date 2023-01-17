17 Ocak 2023, Salı
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İstanbul’da barışma randevusu cinayetinde yeni görüntü! Katil koca canlı yayın yapmış
Kağıthane Çağlayan’da iki çocuğuyla birlikte şehir dışından kardeşinin evine gelen kadın ile boşanma aşamasında olduğu eşi arasında aldatma iddiası sebebiyle kavga çıktı. Barışma bahanesiyle binaya gelen kocanın merdiven boşluğunda eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı kocanın olaydan önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ve “Çok değer verdim, çok güvendim karşılığında ihanet aldık. Şu süreçte benim kendime hakim olmam lazım. Bir bakmışsın soluğu İstanbul’da alıyorum” dediği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...