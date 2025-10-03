İstanbul’da barajlarda ki doluluk oranı yüzden 27!

Meteorolojinin hafta sonu için İstanbul için yaptığı yağış uyarıları öncesinde mega kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) güncel verilerine göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27'e kadar düşerken, Alibey Barajındaki korkutan kuraklık havadan görüntülendi.

