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İstanbul'da bankada kadınların kavgası kameraya yansıdı! Kavganın sebebi ise şoke etti

İHA
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Giriş: 01.06.2021 17:51
Güncelleme:01.06.2021 17:54
İstanbul Avcılar'da Kadınların banka sırası kavgası kameraya yansıdı. Birbirlerine küfürler yağdıran kadınları polis sakinleştirdi. Olayın görgü tanığı esnaf ise o anlar “Banka sırasında tartışma başladı, daha sonda küfürleşmeye geçtiler. Biri açık, diğeri kapalı kadın vardı. Kapalı olan eşiyle beraberdi. Daha sonra küfürleşmeye başladılar, birbirlerine girdiler. İlk başta biz olaya girmedik ama kapalı olan kadının eşi girince biz de müdahil olduk, ayırdık. Daha sonra polisler geldi zaten dağıldılar” sözleriyle anlattı.

Avcılar'da banka sırasında beklerken tartışan kadınlar, birbirlerine küfürler yağdırdı. Sıra nedeniyle birbirlerine hakaret eden kadınları polis ekipleri sakinleştirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda iki kadın banka sırasında beklerken tartışmaya başladı. Sıra nedeniyle çıkan tartışma alevlenince kadınlar birbirlerine hakaret edip, küfür etmeye başladı. Kavgaya kadınlardan birinin kocası da karışınca çevredeki esnaf ve vatandaşlar olaya el atıp tarafları sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kavgayı sonlandırıp ortamı sakinleştirdi.



"KADINLAR BİRBİRLERİYLE KÜFÜRLEŞEREK KAVGA ETTİ"
Olayı gören ve kadınları ayırmaya çalışan esnaf Vedat Aydın, "Banka sırasında tartışma başladı, daha sonda küfürleşmeye geçtiler. Biri açık, diğeri kapalı kadın vardı. Kapalı olan eşiyle beraberdi. Daha sonra küfürleşmeye başladılar, birbirlerine girdiler. İlk başta biz olaya girmedik ama kapalı olan kadının eşi girince biz de müdahil olduk, ayırdık. Daha sonra polisler geldi zaten dağıldılar" dedi.

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