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İstanbul’da baltalı dehşet! Arkadaşının kafasını kesip balkondan attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 11:31
İstanbul Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan aşağı atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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