İstanbul’da baltalı dehşet! Arkadaşının kafasını kesip balkondan attı

İstanbul Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan aşağı atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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