02 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da balık sezonu hamsi ve istavrit bolluğuyla başladı
İstanbul’da balık sezonu hamsi ve istavrit bolluğuyla başladı

İstanbul’da balık sezonu hamsi ve istavrit bolluğuyla başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2025 16:13
1 Eylül’de av sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul’daki balık tezgahları yeniden hareketlendi. Tezgahlarda çeşitliliğin arttığı görülürken, özellikle hamsi ve istavritin bol olması dikkat çekti. Balıkçılar, sezonun ilk günlerinde tezgahların bereketli olduğunu belirtirken, vatandaşların da en çok hamsi ve istavrite ilgi gösterdiği gözlendi.
İstanbul’da balık sezonu hamsi ve istavrit bolluğuyla başladı
Tuz Gölü havzasında domates hasadı!
Tuz Gölü havzasında domates hasadı!
Kars’ta kuduz vakası: Bir belde karantinaya alındı
Kars'ta kuduz vakası: Bir belde karantinaya alındı
Çam sakızı hasadı başladı!
Çam sakızı hasadı başladı!
Zamantı Irmağı kurumaya yüz tuttu
Zamantı Irmağı kurumaya yüz tuttu
Rojin cinayete mi kurban gitti?
Rojin cinayete mi kurban gitti?
İsrail ABD Kongresi’ni kaybediyor
"İsrail ABD Kongresi’ni kaybediyor"
Yunusların tekneyle yarışı kamerada
Yunusların tekneyle yarışı kamerada
Suç örgütünün firari şüphelileri bağ evinde yakalandı
Suç örgütünün firari şüphelileri bağ evinde yakalandı
Düğünde yakalanan firari tutuklandı
Düğünde yakalanan firari tutuklandı
Evden hırsızlık iddiasına 2 gözaltı
Evden hırsızlık iddiasına 2 gözaltı
Hamsi ve istavrit bolluğuyla başladı
Hamsi ve istavrit bolluğuyla başladı
Otomobil uçuruma yuvarlandı!
Otomobil uçuruma yuvarlandı!
Daha Fazla Video Göster