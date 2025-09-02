02 Eylül 2025, Salı
İstanbul’da balık sezonu hamsi ve istavrit bolluğuyla başladı
1 Eylül’de av sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul’daki balık tezgahları yeniden hareketlendi. Tezgahlarda çeşitliliğin arttığı görülürken, özellikle hamsi ve istavritin bol olması dikkat çekti. Balıkçılar, sezonun ilk günlerinde tezgahların bereketli olduğunu belirtirken, vatandaşların da en çok hamsi ve istavrite ilgi gösterdiği gözlendi.