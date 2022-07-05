İstanbul’da balık restoranına operasyon! 11 Yunan amforası ele geçirildi

İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'deki bir balık restoranına yapılan operasyonda antik çağlara ait bir çeşit Yunan çömleği olan 11 amfora ele geçirildi. Restoran sahibi hakkında soruşturma açıldı.