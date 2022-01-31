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İstanbul’da bakkalda dehşet anları kamerada: Kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu

İHA
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Giriş: 31.01.2022 11:39
Şişli’de 19 yaşındaki genç, daha önce kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu. O anlar kameraya yansıdı. Şişli Kuştepe'de geçtiğimiz ay saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda 25 yaşındaki Atakan G., semtte dolaştığı esnada husumetlisi olan Emircan A. (19) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma esnasında Atakan G., kendisine silah doğrultan Emircan A.'dan korunmak için sokaktaki bir bakkala girdi.

Parmak sallayınca silahla vuruldu
Ancak ikili arasında tartışmanın devam etmesi üzerine G. parmağını sallayarak A.'yı tehdit etti. Bu harekete sinirlenen Emircan A. silahını çekerek bakkal içerisine kaçan Atakan G.'yi bacağına ateş ederek yaraladı. Dehşet anlarının kameralara saniye saniye yansıdığı olayda genç acıyla yere savrulurken, saldırgan ise koşarak kaçtı. Olayın ardından bakkal sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Emniyette 10 farklı suçtan kaydı bulunan yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi aldı.
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