İstanbul’da baba ve oğluna dehşeti yaşattı! Silahlı maganda kamerada

İstanbul’da çocuğu ile birlikte yolda yürüyen bir baba yanlarından hızlı bir şekilde geçen otomobildeki sürücüyü uyarınca dehşeti yaşadı. Oğlunu kucağına alarak hızla koşan baba, markete sığınırken, maganda ise arkasından gelerek tabanca ile tehditler savurup kaçtı. Korku dolu anlar kameralara anbean böyle yansıdı.