İstanbul’da baba-kız 1 lira yüzünden öldü

İstanbul-Sultanbeyli'de iki komşu esnaf ekmek fiyatı üzerinden tartıştı. Ekmeği biri diğerinden daha ucuza satıyordu. Komşusunun "ucuza satmayacaksın baskısına" maruz kaldı ama boyun eğmedi. Ve ne yazık ki canından oldu. Üstelik sadece kendisi değil, kızı da o saldırıda can verdi.

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