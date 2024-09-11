11 Eylül 2024, Çarşamba
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İstanbul’da baba-kız 1 lira yüzünden öldü
İstanbul-Sultanbeyli'de iki komşu esnaf ekmek fiyatı üzerinden tartıştı. Ekmeği biri diğerinden daha ucuza satıyordu. Komşusunun "ucuza satmayacaksın baskısına" maruz kaldı ama boyun eğmedi. Ve ne yazık ki canından oldu. Üstelik sadece kendisi değil, kızı da o saldırıda can verdi.