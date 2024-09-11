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İstanbul’da baba-kız 1 lira yüzünden öldü

İstanbul’da baba-kız 1 lira yüzünden öldü

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 15:29
İstanbul-Sultanbeyli'de iki komşu esnaf ekmek fiyatı üzerinden tartıştı. Ekmeği biri diğerinden daha ucuza satıyordu. Komşusunun "ucuza satmayacaksın baskısına" maruz kaldı ama boyun eğmedi. Ve ne yazık ki canından oldu. Üstelik sadece kendisi değil, kızı da o saldırıda can verdi.
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Baba-kız 1 lira yüzünden öldü
Baba-kız 1 lira yüzünden öldü
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