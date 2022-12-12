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İstanbul'da aynı yerde iki grubun kavgası kamerada! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Giriş: 12.12.2022 10:35
İstanbul’da farklı zamanlarda yaşanan iki olayda, iki grubun tekme, yumruk ve silahla birbirine girdiği kavgalar kameralara yansıdı. İlk olayda, bir grup tekme ve yumruklarla kavga ederken, ikinci grupta ise şahıslar silah çekilince birbirlerine saldırdı.
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