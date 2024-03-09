09 Mart 2024, Cumartesi
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İstanbul’da ATM’lerden hırsızlık yapan şüphelilerin o anları kamerada
İstanbul’da bankalara ait ATM’lerin para yatırma ünitelerine zarar vererek içerisinde bulunan paraları çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.