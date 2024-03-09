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İstanbul’da ATM’lerden hırsızlık yapan şüphelilerin o anları kamerada

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Giriş: 09.03.2024 18:00
Güncelleme:09.03.2024 18:00
İstanbul’da bankalara ait ATM’lerin para yatırma ünitelerine zarar vererek içerisinde bulunan paraları çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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