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İstanbul'da asansörsüz üst geçit sorun oldu

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Giriş: 16.06.2022 12:44
İstanbul Bahçelievler'de asansörü olmayan bir üst geçit çevre sakinleri için büyük bir sorun oluşturuyor. Alışveriş merkezi, iş yerleri, çarşı gibi hareketli noktaların yer aldığı bölgedeki üst geçidi geçmek özellikle yaşlı ve engelliler için büyük problem. Meselenin daha ilginç boyutu ise; Büyükşehir Belediyesi tarafından üst geçit için hazırlanan asansör projesi de iptal edildi.
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