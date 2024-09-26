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İstanbul’da araç merdivenlerde asılı kaldı

İstanbul’da araç merdivenlerde asılı kaldı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 09:05
İstanbul Avcılar'da girdiği çıkmaz sokakta geri manevra yapan bir otomobil sürücüsü, merdivenleri yol zannederek aracını sürdü. Merdivenlerde kayan otomobil ani frenle son anda durdu. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
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