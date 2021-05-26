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İstanbul’da apartman girişinde küçük kıza taciz! Polis 75 kamerayı inceleyip yakaladı
Esenler'de Nene Hatun Mahallesi'nde 20 Mayıs Perşembe günü sabah saat 09.00 sıralarında fırından eve dönen 10 yaşındaki kız çocuğunun, arkasından binaya giren kişinin tacizine uğradığı iddia edildi. Küçük kız bağırarak yardım istediği sırada işe gitmek için evden çıkan komşularını gören saldırgan hızla kaçtı. Polis kaçan saldırganı 75 güvenlik kamerasını incelemeler yakaladı.