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İstanbul’da ambulans şoförünün yaptıkları şoke etti! Canlı canlı yayınladı

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Giriş: 16.12.2022 10:26
Güncelleme:16.12.2022 10:28
İstanbul’da bir ambulans sürücüsü, hastaneye gittiği sırada vatandaşlarla dalga geçip o anları sosyal medyada yayınladı. Ambulansın içerisinde hasta olup olmadığı bilinmezken, sürücü sosyal medyada bir çok kişi tarafından tepki gördü.
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