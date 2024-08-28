İstanbul'da alt geçitler suyla doldu! Araçlar suya gömüldü! Ürküten manzara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Çok sayıda alt geçidi su basarken otomobiller suya gömüldü. Yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken vatandaşlar yağış esnasında çok zor anlar yaşadı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Ramazan Almaçayır sahadan son bilgileri aktardı. İşte İstanbul'dan sağanak yağış manzaraları...