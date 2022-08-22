22 Ağustos 2022, Pazartesi
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İstanbul’da ‘aldatma’ kavgasında sopa ve yumruklar konuştu! O anlar kamerada
İstanbul’un Avcılar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir ‘ihanet’ kavgası yaşandı. Evli bir adamla beraber olduğu öne sürülen kadın, birlikte olduğu şahsın ailesi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Dakikalarca süren kavgada sopa ve yumruklar konuşurken, yaşananlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İşte olayın ayrıntıları...