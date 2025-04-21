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İstanbul’da akran zorbalığı! Kız çocuğunu saçını koparıp kayda aldılar

İstanbul’da akran zorbalığı! Kız çocuğunu saçını koparıp kayda aldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 11:21
Gaziosmanpaşa'da bir kız çocuğu, yaşıtları tarafından darbedildi. Boş araziye çağrılan kızın saçları koparıldı. Şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. A Haber spikeri Cansın Helvası ve Takvim Gazetesi genel Yayın Yönetmeni yaşananlara ve ülkenin geleceği olan gençlerin haline isyan etti.
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İstanbul’da akran zorbalığı! Kız çocuğunu saçını koparıp kayda aldılar
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