İstanbul’da akran zorbalığı! Kız çocuğunu saçını koparıp kayda aldılar

Gaziosmanpaşa'da bir kız çocuğu, yaşıtları tarafından darbedildi. Boş araziye çağrılan kızın saçları koparıldı. Şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. A Haber spikeri Cansın Helvası ve Takvim Gazetesi genel Yayın Yönetmeni yaşananlara ve ülkenin geleceği olan gençlerin haline isyan etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN