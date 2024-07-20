İstanbul'da akran zorbalığı cinayeti! "Benimle dalga geçtiler" deyip kurşun yağdırdı

İstanbul Eyüpsultan'da, kan donduran bir akran zorbalığı cinayeti gerçekleşti. 17 ve 16 yaşlarındaki iki arkadaş, aralarında husumet bulunan 16 yaşındaki bir genç tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan gençlerden biri hayatını kaybederken; diğerinin ise tedavisi sürüyor.

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