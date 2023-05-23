23 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da akılalmaz tuzak kamerada! Önce buluşma vaadiyle eve çağırdı sonra...

İstanbul’da akılalmaz tuzak kamerada! Önce buluşma vaadiyle eve çağırdı sonra...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2023 13:15
İstanbul’da geçen ay günlük kiralık evde genç bir kızla buluşan adam, içeriye giren iki şahıs tarafından gasp edildi. Adamın zorla cep telefonunu ve 7 bin lirasını alan iki şahıs kaçarken, Şişli polisi adamı eve çağıran genç kızı kendi evinde yakaladı. Evini günlük kiraya veren şahsa da 59 bin lira cezanın kesildiği olayda adliyeye sevk edilen kız tutuklandı. Akılalmaz tuzak güvenlik kameralarına böyle yansıdı...
Tuvalet temizliği sırası kavgası cinayetle bitti
Tuvalet temizliği sırası kavgası cinayetle bitti
İstanbul’da akılalmaz tuzak kamerada!
İstanbul’da akılalmaz tuzak kamerada!
İstanbul’da genç kızın feci sonu!
İstanbul'da genç kızın feci sonu!
İstanbul’da dehşet anları kamerada!
İstanbul'da dehşet anları kamerada!
Adliye önünde hareketli anlar!
Adliye önünde hareketli anlar!
Ankara’da skandal görüntüler
Ankara'da skandal görüntüler
Yoğun ilgi sürüyor
Yoğun ilgi sürüyor
3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü!
3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü!
Gece kulübünde dehşet! Alev alev yandılar
Gece kulübünde dehşet! Alev alev yandılar
60 günde Defne’ye hastane yapıldı
60 günde Defne'ye hastane yapıldı
Özge Özpirinçci ve kızının dansı gündem oldu
Özge Özpirinçci ve kızının dansı gündem oldu
Kağıthane’de silahlı sopalı kavga kamerada!
Kağıthane'de silahlı sopalı kavga kamerada!
Daha Fazla Video Göster