23 Mayıs 2023, Salı
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İstanbul’da akılalmaz tuzak kamerada! Önce buluşma vaadiyle eve çağırdı sonra...
İstanbul’da geçen ay günlük kiralık evde genç bir kızla buluşan adam, içeriye giren iki şahıs tarafından gasp edildi. Adamın zorla cep telefonunu ve 7 bin lirasını alan iki şahıs kaçarken, Şişli polisi adamı eve çağıran genç kızı kendi evinde yakaladı. Evini günlük kiraya veren şahsa da 59 bin lira cezanın kesildiği olayda adliyeye sevk edilen kız tutuklandı. Akılalmaz tuzak güvenlik kameralarına böyle yansıdı...