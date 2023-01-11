İstanbul’da akılalmaz olay! Rus turiste taksiciden skandal teklif | Unuttuğu telefonuna 100 dolar istedi

Rusya’dan uçakla İstanbul’a gelerek havalimanında uygulamadan çağırdığı taksiye binen iki turist, Galata’da kalacakları otele geldi. Araçtan inerek otele giren turist kızlardan biri, telefonunu takside unuttuğunu fark etti. Otel yetkililerinin yardımıyla Rus kızın mesaj attığı taksici, telefonu getirme karşılığında kendisinden 100 dolar istedi. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...