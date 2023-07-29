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İstanbul'da akılalmaz olay! Rögar kapağından girip internet kablolarını çalmaya çalıştılar

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Giriş: 29.07.2023 14:31
Kağıthane'de taksiyle gelen 3 kişi, rögar kapağından girip internet kablolarını çalmak istedi. Çevreyi gözetleyen şüpheli, polisleri görünce koşarak uzaklaştı, rögarın içinde saklanan 2 kişi ise polislerin gittiğini fark edince kaçtı.
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