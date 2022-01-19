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İstanbul'da akılalmaz olay! Pakistanlı gaspçılar hemşehrilerini rehin aldı

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Giriş: 19.01.2022 16:42
İstanbul’da Pakistan uyruklu 6 kişi, kendileri gibi Pakistanlı olan 9 kişinin kaldığı eve, silah ve bıçakla baskın yaptı. Saldırganlar ellerini bağladıkları hemşerilerinin cep telefonlarını, yaklaşık 6 bin lira paralarını, sırt çantalarını ve kıyafetlerini çaldı. Bununla da yetinmeyen Pakistanlı gaspçılar, yaptıklarını bir de sosyal medyadan paylaştı.
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