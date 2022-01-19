İstanbul'da akılalmaz olay! Pakistanlı gaspçılar hemşehrilerini rehin aldı

İstanbul’da Pakistan uyruklu 6 kişi, kendileri gibi Pakistanlı olan 9 kişinin kaldığı eve, silah ve bıçakla baskın yaptı. Saldırganlar ellerini bağladıkları hemşerilerinin cep telefonlarını, yaklaşık 6 bin lira paralarını, sırt çantalarını ve kıyafetlerini çaldı. Bununla da yetinmeyen Pakistanlı gaspçılar, yaptıklarını bir de sosyal medyadan paylaştı.