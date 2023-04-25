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İstanbul’da akılalmaz olay! Midesine sakladığı uyuşturucu kapsülleri patladı hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 25.04.2023 14:58
İran'da midesine sakladığı uyuşturucu kapsüllerle İsveç'e gitmeye çalışan 63 yaşındaki Rupen Harotonian, İstanbul Havalimanı'nda pasaportunu kaybedince uçağı kaçırdı. Arnavutköy'de bir otele yerleşen İran asıllı İsveç vatandaşı Harotonian, midesindeki kapsüller patlayınca fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Harotonian'ın, ölmeden önceki anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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