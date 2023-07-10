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İstanbul’da akılalmaz olay! Makineden çalınan cep telefonu kutusu boş çıktı

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 08:39
İstanbul'da iki arkadaş 1 lira atılarak çalışan oyun makinesinden cep telefonu kazanmak istedi. Başarılı olamayınca camı kırıp telefonu alarak kaçtı. Gençler yakalanırken büfe sahibi cep telefonu kutusunun boş olduğunu söyleyince hakkında dolandırıcılıktan soruşturma başlatıldı.
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