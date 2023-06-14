İstanbul’da akılalmaz olay! İntihara kalkıştı dayak yedi

Akılalmaz olay dün İstanbul’da yaşandı. Madde bağımlısı bir şahıs çatıya çıkarak atlamaya çalıştı. Polisin ve itfaiyenin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş çatıya çıkıp, atlamaya çalışan adamı döverek aşağıya indirdi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.