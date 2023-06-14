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İstanbul’da akılalmaz olay! İntihara kalkıştı dayak yedi

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Giriş: 14.06.2023 14:33
Akılalmaz olay dün İstanbul’da yaşandı. Madde bağımlısı bir şahıs çatıya çıkarak atlamaya çalıştı. Polisin ve itfaiyenin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş çatıya çıkıp, atlamaya çalışan adamı döverek aşağıya indirdi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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