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İstanbul’da akılalmaz olay! Çıplak vaziyette saldırdı mahalleli isyan etti

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Giriş: 20.08.2022 17:03
İstanbul’da Rus uyruklu bir kadın çıplak vaziyette çevredeki vatandaşlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üstüne bir örtü bağlayan kadın, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Kadının çevreye verdiği rahatsızlık ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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