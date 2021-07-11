İstanbul'da akılalmaz kaza! Sürücüsüz otomobil takla attı

Ataşehir'de sürücüsünün park ettikten sonra içinden ayrıldığı otomobil, bir süre sonra hareket edip kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin takla anı ve olaydan saniyeler önce kazanın olduğu yerden bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN