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İstanbul'da akılalmaz kaza! Sürücüsüz otomobil takla attı

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Giriş: 11.07.2021 06:53
Ataşehir'de sürücüsünün park ettikten sonra içinden ayrıldığı otomobil, bir süre sonra hareket edip kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin takla anı ve olaydan saniyeler önce kazanın olduğu yerden bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği görülüyor.
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İstanbul'da akılalmaz kaza! Sürücüsüz otomobil takla attı
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