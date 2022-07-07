07 Temmuz 2022, Perşembe
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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Kargocu kılığında dairelere girip...
İstanbul’da kargocu kılığındaki adam dairelere girerek hırsızlık yaptı. Şüpheli şahsın, binaya kargo paketiyle girip çaldığı ürünlerle de çıktığı göründü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.