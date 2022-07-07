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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Kargocu kılığında dairelere girip...

İHA
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Giriş: 07.07.2022 16:12
İstanbul’da kargocu kılığındaki adam dairelere girerek hırsızlık yaptı. Şüpheli şahsın, binaya kargo paketiyle girip çaldığı ürünlerle de çıktığı göründü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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