10 Mayıs 2023, Çarşamba
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İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar
Akılalmaz olay geçen hafta İstanbul’da meydana geldi. evine girdikleri 63 yaşındaki Ayşe Tanışman'ın ziynet eşyalarına göz diken dolandırıcılar, “Bereket için okuyacağız" dedikleri altınları çalarak kayıplara karıştı. Olaydan 4 gün sonra kızı ile birlikte sokakta yürüyen Ayşe Tanışman, altınlarını çalan kadınları yine yaşlı bir kadını kandırmaya çalışırken gördü. Altınlarını çaldıkları Ayşe Tanışman'ı karşılarında bulan 3 hırsız ise kaçarak gözden kayboldu. Şimdi polis her yerde, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o hırsızları arıyor. İşte o görüntüler...