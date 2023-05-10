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İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar

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Giriş: 10.05.2023 09:17
Akılalmaz olay geçen hafta İstanbul’da meydana geldi. evine girdikleri 63 yaşındaki Ayşe Tanışman'ın ziynet eşyalarına göz diken dolandırıcılar, “Bereket için okuyacağız" dedikleri altınları çalarak kayıplara karıştı. Olaydan 4 gün sonra kızı ile birlikte sokakta yürüyen Ayşe Tanışman, altınlarını çalan kadınları yine yaşlı bir kadını kandırmaya çalışırken gördü. Altınlarını çaldıkları Ayşe Tanışman'ı karşılarında bulan 3 hırsız ise kaçarak gözden kayboldu. Şimdi polis her yerde, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o hırsızları arıyor. İşte o görüntüler...
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