İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Çatı çatı gezdiler evi soyup gittiler

İstanbul’da, akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. 2 şüpheliden biri önce çatı çatı gezdi ardından terastan eve girdi. Daire sahibi evdeyken televizyon ve bilgisayar çalan hırsızların apartmandan çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.