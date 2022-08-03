03 Ağustos 2022, Çarşamba
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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Çatı çatı gezdiler evi soyup gittiler
İstanbul’da, akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. 2 şüpheliden biri önce çatı çatı gezdi ardından terastan eve girdi. Daire sahibi evdeyken televizyon ve bilgisayar çalan hırsızların apartmandan çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.