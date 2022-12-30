İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Çaldığı montun cebindeki anahtarı farkeden şüpheli otomobili de çaldı

İstanbul’da bir kişi şantiye alanına girerek inşaat ustasının montu çaldı. Üzerine giydiği montla inşaattan ayrılan şüpheli, yaklaşık 10 dakika sonra montun cebindeki otomobil anahtarını fark edince inşaatın bulunduğu sokağa geri döndü. Şüpheli, anahtarla otomobili çalıştırıp, olay yerinden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 20 gün önce aracını aldığını anlatan inşaat ustası Murat Karakuzu, “Hırsız, 10 yıllık birikimimi, sermayemi alıp, götürdü. Yaşadığımız bu olay ailemin de psikolojisini bozdu” dedi.