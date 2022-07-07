07 Temmuz 2022, Perşembe
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İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık! Sarıya boyadıkları çakmağı altın diye sattılar
İstanbul’da 3 kişi adres sorma bahanesiyle yaklaştıkları adama 10 liralık çakmağı, sarı renge boyayarak altın diye tam 8 bin liraya sattılar. Benzer suçlardan kayıtları olduğu anlaşılan şüpheliler tutuklandı.