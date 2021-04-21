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İstanbul'da akıl almaz olay: Metruk binayı pavyona çevirmişler

İHA
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Giriş: 21.04.2021 11:38
Güncelleme:21.04.2021 11:44
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında camları siyah filmle karartılan metruk görünümlü bir binaya baskın düzenledi. Baskında dairenin pavyona dönüştürüldüğünü ve localar kurulduğunu gören polis ekipleri, içerideki 14 kişiye toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası kesti. Baskın anı kameralara yansırken, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ise gözaltına alındı.
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