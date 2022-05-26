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İstanbul’da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

İHA
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Giriş: 26.05.2022 11:38
Beyoğlu’nda girdiği bir evde, ev sahibiyle karşılaşan hırsız, korkudan çatıya çıktı. Çatıda gezinen hırsız dengesini kaybedince sokakta yürüyen bir çocuğun üstüne düştü. Panikle yerinden kalkarak kaçmaya çalışan hırsız, bu kez de çıktığı merdivenden başka bir sokağa düşerek bacağını kırdı. Yaralanan hırsız sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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