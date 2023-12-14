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İstanbul’da akıl almaz hırsızlıklar kamerada: Motokuryelerin siparişlerini çaldılar

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Giriş: 14.12.2023 11:00
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde önceki ay yaşanan olayda ise motokurye bir eve teslimat yapmak için motosikletini park etti. O esnada uzaktan motokuryeyi gözlemleyen bir şahıs, kimsenin olmadığın fark ettiği bir anda sepeti açarak başkasına ait olan yemek poşetini çaldı. Ardından saniyeler içinde koşarak uzaklaşan şahıs, gözden kayboldu. Olayın ardından siparişi teslim ederek motosikletinin yanına gelen motokurye, siparişin çalındığını fark etmeyerek yoluna devam etti.
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