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İstanbul’da akıl almaz cinayet kamerada: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, yerde bıçaklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2022 11:01
Kağıthane’de cep telefonunu kullanma bahanesiyle çalıp kaçan 26 yaşındaki genç, dengesini kaybedince park halindeki araca çarpıp yere düştü. Boyunu kırılan genç, telefonunu çaldığı baba ve 2 oğlu tarafından yerde de dakikalarca darp edilerek bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, felç kalan genç 1 hafta sonra hastanede hayatını kaybetti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 katil zanlısından 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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