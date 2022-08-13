İstanbul’da akıl almaz cinayet kamerada: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, yerde bıçaklandı

Kağıthane’de cep telefonunu kullanma bahanesiyle çalıp kaçan 26 yaşındaki genç, dengesini kaybedince park halindeki araca çarpıp yere düştü. Boyunu kırılan genç, telefonunu çaldığı baba ve 2 oğlu tarafından yerde de dakikalarca darp edilerek bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, felç kalan genç 1 hafta sonra hastanede hayatını kaybetti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 katil zanlısından 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.