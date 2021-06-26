İstanbul'da ailesiyle parkta oturan şahıs, tartıştığı iki kişiye kurşun yağdırdı:1 ölü, 1 yaralı

Bağcılar’da saat 02:00 sıralarında Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta ailesiyle oturan bir kişi, kendisiyle tartışmaya giren iki kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı kavga sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.