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İstanbul'da ailesiyle parkta oturan şahıs, tartıştığı iki kişiye kurşun yağdırdı:1 ölü, 1 yaralı

İHA
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Giriş: 26.06.2021 10:05
Bağcılar’da saat 02:00 sıralarında Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta ailesiyle oturan bir kişi, kendisiyle tartışmaya giren iki kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı kavga sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.
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