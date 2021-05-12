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İstanbul’da ahırda işlenen vahşi cinayetin sır perdesi aralandı
Hadımköy’de ahırda ölü bulunan ve aranması olan Sertaç Yorga’nın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Sertaç Yorga'nın bir süre yanında çoban olarak çalışan Türkmenistanlı İkram Shohrat (34) tarafından 4 bin liralık maaş borcunu vermediği gerekçesiyle ahırda pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.