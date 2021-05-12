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İstanbul’da ahırda işlenen vahşi cinayetin sır perdesi aralandı

İHA
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Giriş: 12.05.2021 11:20
Güncelleme:12.05.2021 11:25
Hadımköy’de ahırda ölü bulunan ve aranması olan Sertaç Yorga’nın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Sertaç Yorga'nın bir süre yanında çoban olarak çalışan Türkmenistanlı İkram Shohrat (34) tarafından 4 bin liralık maaş borcunu vermediği gerekçesiyle ahırda pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
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