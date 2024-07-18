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İstanbul'da Afrika sıcakları alarmı! Termometreler 34-37 derece aralığında hissedilen 40-45 derece

İstanbul'da Afrika sıcakları alarmı! Termometreler 34-37 derece aralığında hissedilen 40-45 derece

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 18.07.2024 15:26
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Nem oranının da artmasıyla hava bunaltıcı bir hal aldı. İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, bazı ilçelerde nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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