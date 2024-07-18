18 Temmuz 2024, Perşembe
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İstanbul'da Afrika sıcakları alarmı! Termometreler 34-37 derece aralığında hissedilen 40-45 derece
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Nem oranının da artmasıyla hava bunaltıcı bir hal aldı. İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, bazı ilçelerde nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.