İstanbul'da adam tartıştığı eşini oğlu da babasını bıçakladı

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu adam, tartıştığı eşini bıçakladı. Olaya müdahale eden oğlu ise, babasını bıçakla yaraladı. Olayda anne hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Suriyeli çocuk ise polis tarafından gözaltına alındı.