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İstanbul'da adam tartıştığı eşini oğlu da babasını bıçakladı

İstanbul'da adam tartıştığı eşini oğlu da babasını bıçakladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 17:13
Küçükçekmece'de yabancı uyruklu adam, tartıştığı eşini bıçakladı. Olaya müdahale eden oğlu ise, babasını bıçakla yaraladı. Olayda anne hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Suriyeli çocuk ise polis tarafından gözaltına alındı.
Adam tartıştığı eşini oğlu da babasını bıçakladı
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