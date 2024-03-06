06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da acı olay! Pencereye çıkan çocuk 5. kattan yere çakıldı

İstanbul'da acı olay! Pencereye çıkan çocuk 5. kattan yere çakıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2024 13:55
Güncelleme:06.03.2024 13:55
İstanbul Küçükçekmece'de pencereye çıkan bir çocuk 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
2000 yılı Türkiye’sinden iç acıtan görüntü
2000 yılı Türkiye’sinden iç acıtan görüntü
Pencereye çıkan çocuk 5. kattan yere çakıldı
Pencereye çıkan çocuk 5. kattan yere çakıldı
Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
Anne, oğluyla birlikte 6’ncı kattan düşüp öldü
Anne, oğluyla birlikte 6’ncı kattan düşüp öldü
İstanbullulara yutturulmak istenen Yaşam Vadileri gerçeği!
İstanbullulara yutturulmak istenen "Yaşam Vadileri" gerçeği!
Kuvvetli yağış sonrası hortum
Kuvvetli yağış sonrası hortum
50 bin TL’lik hırsızlık kamerada
50 bin TL'lik hırsızlık kamerada
İstanbul’da kentsel dönüşüm!
İstanbul'da kentsel dönüşüm!
Sultangazi’de bir evden 7 kamyon çöp çıktı
Sultangazi'de bir evden 7 kamyon çöp çıktı
Katiller Gazze’de çocukları katlediyor
Katiller Gazze'de çocukları katlediyor
Kazada sürücü kaçtı polis kovaladı
Kazada sürücü kaçtı polis kovaladı
Daha Fazla Video Göster