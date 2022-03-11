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İstanbul'da A Haber ekiplerinin kar nöbeti! Megakentte neler yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 09:46
Güncelleme:11.03.2022 09:48
İstanbul’da sabaha karşı bastıran kar yağışı magakenti beyaz örtüyle kapladı. İstanbul’a TIR’ların girişi yasaklanırken otobüslerinde otogardan çıkışına izin verilmedi. Öte yandan şehir içi ulaşımda da sorunlar yaşandı. A Haber ekipleri İstanbul’un çeşitli noktalarından son durumu canlı yayınlarda aktardı.
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