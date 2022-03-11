11 Mart 2022, Cuma
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İstanbul'da A Haber ekiplerinin kar nöbeti! Megakentte neler yaşanıyor?
İstanbul’da sabaha karşı bastıran kar yağışı magakenti beyaz örtüyle kapladı. İstanbul’a TIR’ların girişi yasaklanırken otobüslerinde otogardan çıkışına izin verilmedi. Öte yandan şehir içi ulaşımda da sorunlar yaşandı. A Haber ekipleri İstanbul’un çeşitli noktalarından son durumu canlı yayınlarda aktardı.