İstanbul’da 8.5 aylık hamile kadına silah çeken maganda 3 günde tahliye oldu

İstanbul’da bir kişi çakarlı ve hakim-savcılara ait sticker’lı aracıyla makas yaparken trafikte sıkıştırdığı başka bir araçta bulunan 8,5 aylık hamile kadına silah çekti. Olayın ardından kayıplara karışan maganda Metin Gülen, 2 günün ardından avukatı ile birlikte gelerek teslim olmak istediğini belirttiği polis merkezinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Gülen, 3 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.